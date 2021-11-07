اندلاع النيران في خيام معتصمين قرب المنطقة الخضراء

شفق نيوز/ نشب حريق في عدد من خيام المعتصمين من أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات، بالقرب من المنطقة الخضراء ببغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الحريق نشب في ثلاث خيام على الأقل.

ولم تتضح بعد أسباب الحريق، أو فيما خلف الحادث أية خسائر.

وبدأ الاحتجاج منذ نحو أسبوعين باعتصام على إحدى بوابات المنطقة الخضراء، لكنه تطور ليل الجمعة إلى مواجهات بين المعتصمين والقوات الأمنية، حينما حاول المحتجون اقتحام بوابات المنطقة الخضراء التي تضم مقرات حكومية، منها المفوضية العليا للانتخابات وسفارات أجنبية بينها سفارة الولايات المتحدة.