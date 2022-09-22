سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اندلاع اشتباكات "عنيفة" بين قوة أمنية و"سرايا السلام" في النجف

Category: أمـن

Date: 2022-09-22T05:51:57+0000
اندلاع اشتباكات "عنيفة" بين قوة أمنية و"سرايا السلام" في النجف

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الخميس، أسباب اندلاع اشتباكات "عنيفة" بين قوة أمنية و"سرايا السلام" الجناح العسكري التابع للتيار الصدري أمام مقر الأخير وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " قوة تابعة للمكافحة كانت تنفذ واجب القاء قبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء، ونجحت بمهمتها في ذلك وأثناء العودة لمقر المركز الامني، لاحظت إحدى العجلات تراقبها فاوقفتها على الفور".

وبين المصدر، انه "اثناء التحقيق مع احد الراكبين في العجلة التي اوقفتها القوة الامنية، قام أحد المعتقلين بالهرب من الأجهزة الامنية واثناء مطاردته تمت إصابته اصابة طفيفة بإحدى الرصاصات، لكنه تمكن من الدخول لمقر سرايا السلام في الكوفة وسط المحافظة".

كما أشار المصدر إلى أن "عناصر سرايا السلام توهموا ان القوة المطاردة للمتهم المشتبه هي إحدى الجهات المسحلة، ففتحوا النيران عليها من كل الجهات وبدت كأنها ساحة حرب بين الطرفين، فما كانت القوة الامنية الا الرد على عناصر مقر سرايا السلام بكثافة".

وتابع المصدر بالقول إن "الاشتباك بين الطرفين انتهى دون اصابات، فيما تعرضت عجلات الأجهزة الأمنية إلى اضرار جسيمة، واتضح لاحقاً ان المتهم الملاحق ينتمي للسرايا".

related

اصابة قائد شرطة النجف بجروح

Date: 2020-02-05 22:59:11
اصابة قائد شرطة النجف بجروح

لواء "اليوم الموعود" يستعرض قوته في النجف

Date: 2021-07-17 19:44:36
لواء "اليوم الموعود" يستعرض قوته في النجف

النجف: احتكاك مسلح وإطلاق نار بالهواء بين سرايا السلام والعصائب

Date: 2021-10-10 15:03:42
النجف: احتكاك مسلح وإطلاق نار بالهواء بين سرايا السلام والعصائب

جرحى باشتباكات في النجف وقوة عشائرية تقبض على 5 بحوزتهم قنابل بذي قار

Date: 2019-11-30 17:30:31
جرحى باشتباكات في النجف وقوة عشائرية تقبض على 5 بحوزتهم قنابل بذي قار

مسؤول أمني: انفجار النجف حدث في مصنع عبوات ناسفة 

Date: 2022-08-08 07:48:31
مسؤول أمني: انفجار النجف حدث في مصنع عبوات ناسفة 

محكوم بالمؤبد.. الإطاحة بالعقل المدبر لفرار نزلاء سجن المثنى

Date: 2021-06-05 17:42:13
محكوم بالمؤبد.. الإطاحة بالعقل المدبر لفرار نزلاء سجن المثنى

صور.. قتلى وجرحى بانفجار كدس عتاد يتبع لفصيل مسلح في النجف

Date: 2022-08-08 06:56:19
صور.. قتلى وجرحى بانفجار كدس عتاد يتبع لفصيل مسلح في النجف

النجف.. اعتقال 3 عصابات سرقت دائرة حكومية ودار وكيل وزير الداخلية ولواء

Date: 2022-03-27 21:18:31
النجف.. اعتقال 3 عصابات سرقت دائرة حكومية ودار وكيل وزير الداخلية ولواء