اندلاع اشتباكات "عنيفة" بين قوة أمنية و"سرايا السلام" في النجف

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الخميس، أسباب اندلاع اشتباكات "عنيفة" بين قوة أمنية و"سرايا السلام" الجناح العسكري التابع للتيار الصدري أمام مقر الأخير وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " قوة تابعة للمكافحة كانت تنفذ واجب القاء قبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء، ونجحت بمهمتها في ذلك وأثناء العودة لمقر المركز الامني، لاحظت إحدى العجلات تراقبها فاوقفتها على الفور".

وبين المصدر، انه "اثناء التحقيق مع احد الراكبين في العجلة التي اوقفتها القوة الامنية، قام أحد المعتقلين بالهرب من الأجهزة الامنية واثناء مطاردته تمت إصابته اصابة طفيفة بإحدى الرصاصات، لكنه تمكن من الدخول لمقر سرايا السلام في الكوفة وسط المحافظة".

كما أشار المصدر إلى أن "عناصر سرايا السلام توهموا ان القوة المطاردة للمتهم المشتبه هي إحدى الجهات المسحلة، ففتحوا النيران عليها من كل الجهات وبدت كأنها ساحة حرب بين الطرفين، فما كانت القوة الامنية الا الرد على عناصر مقر سرايا السلام بكثافة".

وتابع المصدر بالقول إن "الاشتباك بين الطرفين انتهى دون اصابات، فيما تعرضت عجلات الأجهزة الأمنية إلى اضرار جسيمة، واتضح لاحقاً ان المتهم الملاحق ينتمي للسرايا".