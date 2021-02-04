اندلاع اشتباكات عنيفة بين الحشد الشعبي و"داعش" في الانبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة الانبار غربي العراق، اليوم الخميس، باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الحشد الشعبي ومسلحي تنظيم "داعش" في المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "اشتباكات عنيفة اندلعت، ظهر اليوم، بين قوات الحشد الشعبي وعناصر تنظيم داعش في قضاء الكرمة شرقي الانبار"، مبيناً أن "الاشتباكات حدثت أثناء مهاجمة قوات الحشد ( لواء 27 ) لإحدى الاوكار التابعة للتنظيم في جزيرة الكرمة أقصى شرق القضاء".

وأشار المصدر، إلى أن "الهجوم جاء بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجد خلية إرهابية في تلك المناطق"، مؤكداً أن "الاشتبكات جارية حتى الآن، وتم مقتل عنصرين من تنظيم داعش كحصيلة أولية إثر الهجوم".