اندلاع اشتباكات عشائرية مسلحة في ذي قار.. فيديو

شفق نيوز- ذي قار

أصيب ثلاثة أشخاص على الاقل، بجروح متفاوتة إثر نزاع عشائري مسلح اندلع، مساء الخميس، غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، فيما تواجه القوات الأمنية صعوبة في احتوائه.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع في منطقة الشريف غربي مدينة الناصرية، على خلفية خلافات بين عدد من الشباب تطورت إلى استخدام الأسلحة المتوسطة.

وأضاف المصدر أن النزاع أسفر، حتى الآن، عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة، مشيراً إلى أن القوات الأمنية تواجه صعوبة في السيطرة على الموقف واحتواء الاشتباكات.