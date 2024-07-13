جرحى من الجيش العراقي باشتباكات مع داعش جنوب غربي ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، صباح اليوم السبت، باندلاع اشتباكات بين القوات الأمنية وعناصر من تنظيم داعش في منطقة "خان بني سعد" جنوبي غربي محافظة ديالى.

وشهدت المنطقة يوم أمس الجمعة اشتباكات مماثلة أسفرت عن مقتل عنصرين من التنظيم المتشدد احدهما كان انتحاريا يرتدي سترة ناسفة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قيادة عمليات ديالى نفذت صباح اليوم عمليات تمشيط لمناطق (عرب جبار) وضفاف نهر ديالى بعد مقتل عنصرين من داعش فيها يوم أمس".

وأضاف أن"الأجهزة الأمنية أثناء التمشيط اشتبكت مع عدد من الإرهابيين وأصيب خلال الاشتباك ثلاثة جنود بينهم حالات خطرة جدا وفقا للمعلومات الأولية".