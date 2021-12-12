سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة فتاة باطلاق نار بين الجيش وحزب العمال في سنجار.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، باندلاع اشتباكات بين الجيش العراقي وحزب العمال الكوردستاني في شمال قضاء سنجار المتنازع عليه بين اربيل وبغداد، والذي يتبع ادارياً إلى محافظة نينوى، مشيراً إلى سقوط جندي عراقي ضحية واصابة فتاة ايزيدية كمعلومات اولية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عناصر وموالين لحزب العمال الكوردستاني خرجوا اليوم، بتظاهرة داخل مركز ناحية سنوني شمال قضاء سنجار، و قاموا بحرق عجلة تابعة للجيش العراقي.

وبين المصدر، أن قوة من الجيش العراقي ردت على ذلك ما تسبب باندلاع اشتباك بينها وبين عناصر حزب العمال، مشيراً إلى أن الاشتباك اسفر حتى الان عن مقتل جندي عراقي وجرح فتاة ايزيدية من سكان ناحية سنوني.

ولفت المصدر، إلى أن أصحاب اللمحال التجارية اغلقوا محالهم كما أخلى الباعة المتجولين اللمكان خوفا من النيران المتبادلة.

وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول الماضي)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وكان تنظيم "داعش" قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017. وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.