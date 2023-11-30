اندلاع اشتباكات بين الجيش العراقي وعناصر داعش في حاوي العظيم

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى يوم الخميس، بمقتل ضابط بهجوم لداعش شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "ضابطا في الجيش برتبة نقيب ينتمي للفوج الاول من اللواء الثالث الفرقة الأولى قضى بهجوم شنه داعش بالاسلحة المتوسطة والقناص استهدف نقطة مرابطة للجيش في قرية حاوي العظيم (60 كم شمال شرق بعقوبة)".

واشار المصدر؛ الى ان "قوات الجيش ردت على الهجوم بالاسلحة المتوسطة وافضى الهجوم بمصرع الضابط دون اي اصابات اخرى بين عناصر الجيش".

وتتعرض مناطق اطراف العظيم (60 كم شمال بعقوبة) والمحاذية لمحافظة صلاح الدين لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات الشاغرة والضائعة مسؤولياتها الأمنية بين قيادتي عمليات سامراء وصلاح الدين، فيما يؤكد مسؤولون امنيون في ديالى ان قواطع مسؤولياتهم مؤمنة وان مصدر الخطر والخروقات مناطق صلاح الدين.