انتهت بـ5 جرحى.. اعتقال تاجر مخدرات خطير بعد اشتباكات عنيفة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، ليل الثلاثاء الاربعاء، بأن قوة امنية تمكنت من اعتقال تاجر مخدرات وسط مدينة الناصرية بعد معركة عنيفة معه.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خاضت اشتباكاً مسلحاً مع تاجر مخدرات بمنطقة الصالحية وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار واستمرت لساعتين، حيث جرح فيها 4 عناصر تابعين للجهاز الأمني، أحدهم من شرطة العقود".

وبين المصدر، ان "القوات الامنية طلبت تعزيزات أمنية لمنطقة الحادث، حيث انتهت المعركة بعدما تم اصابة تاجر المخدرات في الرأس والساق، حيث تم القبض عليه وفق احكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ".