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انتهاء هجوم "العبارة" بسقوط ضحية و٤ جرحى بينهم ضابط شرطة

Category: أمـن

Date: 2022-02-06T20:24:02+0000
انتهاء هجوم "العبارة" بسقوط ضحية و٤ جرحى بينهم ضابط شرطة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأحد، بسقوط ضحية من الشرطة وإصابة أربعة آخرين بينهم ضابط برتبة عميد بهجوم وكمين لداعش في منطقة الغريرات التابعة لناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم والكمين الأمني في منطقة الغريرات في أطراف ناحية العبارة انتهى بسقوط ضحية من الشرطة وإصابة أربعة آخرين بينهم العميد خيرالله التميمي مدير قسم شرطة العبارة.

وهاجم تنظيم داعش في وقت سابق نقطة أمنية للشرطة في أطراف ناحية العبارة تلاه كمين استهدف قوة أمنية متجهة الى مكان الهجوم بقيادة العميد خيرالله التميمي مدير شرطة ناحية العبارة ما أسفر عن سقوط عدد جرحى.

وتشهد مناطق ناحية العبارة ١٥ كم شمال شرق بعقوبة هجمات وتعرضات مستمرة بسبب وجود بؤر لداعش في البساتين والقرى الزراعية

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