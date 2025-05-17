انتهاء حالة الإنذار القصوى في العراق

شفق نيوز/ أنهت السلطات الأمنية العراقية، مساء السبت، حالة للإنذار القصوى (ج) في العاصمة بغداد، بعد اختتام أعمال القمة العربية، ونجاح جميع الخطط الأمنية الخاصة بها.

وذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "الجهات الأمنية، تلقت موافقة المراجع العليا على رفع حالة الانذار القصوى (ج) اعتباراً من الساعة 12 من ظهر يوم غد الأحد، وعودة القطعات كافة، إلى حالتها الطبيعية".

وكان مصدر أمني، قد أفاد يوم الجمعة، من الأسبوع الماضي، بإعلان الإنذار "ج" في صفوف قطعات وزارتي الداخلية والدفاع وجميع الصنوف الأمنية الأخرى.

وتعتبر حالة الإنذار (ج) في العراق، مصطلحًا عسكريًا يعني أقصى وأشد حالات التأهب المحتمل لأي خطر يمس أمن البلاد وسيادته وشعبه.

ويتم التعامل مع الإنذار عبر انتشار شامل للأجهزة الأمنية ضمن مناطق المسؤولية والتحكم بالمداخل والنقاط الأمنية استعداداً لأي طارئ قد يحدث.