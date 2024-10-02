انتهاء حالة الانذار بين التشكيلات الامنية في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، بانتهاء حالة الانذار "ج" التي دخلت بها القطعات الامنية في العراق مساء أمس الثلاثاء عقب الضربات الصاروخية الباليستية التي وجهتها إيران الى إسرائيل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن حالة الانذار بين التشكيلات الامنية في عموم العراق قد انتهت مع إبقاء الانذار في المؤسسات الصحية.

وأوضح أن السلطات أبقت على حالة الانذار في تلك المؤسسات بالتزامن مع استقبال النازحين اللبنانيين و في حال وصول جرحى من بينهم جراء الهجوم الذي تشنه إسرائيل على الضاحية الجنوبية.

وكان مصدر أمني قد افاد مساء امس الثلاثاء ، بدخول جميع القطعات الأمنية في حالة الإنذار القصوى "ج"، مع انتشار كامل ضمن قواطع المسؤولية، والتحكم بالمداخل والسيطرات، استعداداً لأي طارئ.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن توجيهات صدرت أمس بضرورة انتشار القوات في المساحات الفارغة، عقب الهجوم الذي استهدف مطار بغداد.

وبين، أن هذا الإجراء جاء تحسباً من احتمال وقوع هجمات تستهدف المقرات الخاصة بالبعثات الأمريكية، بينما أشار إلى أن الانتشار الأمني في المنطقة الخضراء للفرقة الخاصة يُعد إجراءً طبيعياً.

من جهة أخرى، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب، بأن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قام بزيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد لمتابعة التطورات.