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انتهاء التحقيق بمجزرة "البو دور".. وتحديد هوية المسؤول

Category: أمـن

Date: 2021-03-12T20:25:53+0000
انتهاء التحقيق بمجزرة "البو دور".. وتحديد هوية المسؤول

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني بانتهاء التحقيق في مجزرة قرية البو دور بمحافظة صلاح الدين والتي خلفت ثمانية قتلى فجر يوم الجمعة.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة التحقيقية المشتركة المكلفة بالتحقيق بالجريمة الإرهابية  البشعة التي وقعت في قرية البو دور في تكريت أكملت التحقيقات بالحادث".

وبينت أن اللجنة "توصلت إلى أن منفذي الجريمة هم عناصر من داعش الإرهابي تسللت إلى القرية بشكل راجل وهم يرتدون الزي العسكري بحجة تفتيش في منازل المغدورين في أطراف القرية وقاموا بتنفيذ جريمتهم الغادرة بحق الأبرياء العزل المشهود لهم بالمواقف الوطنية".

وأضافت، أن "القوات الأمنية حددت هوية المسؤول عن الجريمة وهو من سكن القرية السابقين، حيث قامت العوائل بطرده من قريتهم رفضا لأعماله الإرهابية وجاء لينتقم من هؤلاء الأبرياء العزل وأبنائهم". 

وأشارت الخلية إلى أن "الجريمة أسفرت عن استشهاد ستة أفراد من عائلة واحدة ومنتسب في شرطة صلاح الدين ومحام". 

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم وقال إنه استهدف أفراد أسرة يعملون "جواسيس" للحشد الشعبي إضافة إلى عنصر في الشرطة.

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