انتشال 4 جثث متفحمة تعود لعمال من الجنسية السورية نتيجة حريق وسط بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، بمصرع أربعة عمال يحملون الجنسية السورية جراء حادث الحريق الذي نشب في مخازن تجارية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من انتشال أربع جثث متفحمة تعود الى عمال من الجنسية السورية نتيجة حادث حريق شارع الظلال وسط بغداد.

وكان مصدر في مديرية الدفاع المدني قد أفاد، قبل ظهر اليوم، باندلاع حريق داخل مخازن تجارية خلف صندوق الاسكان ضمن منطقة شارع الظلال وسط العاصمة بغداد.

ويشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الاضرار المادية سنويا بملايين الدولارات فضلا عن الخسائر بالأرواح.