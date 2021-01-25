انتشال رفات 5 أشخاص من تحت أنقاض حرب الموصل

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في نينوى، الاثنين، بانتشال رفات خمسة أشخاص مجهولي الهوية من تحت أنقاض الحرب ضد داعش في مدينة الموصل مركز المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فريقاً من الدفاع المدني انتشل رفات خمسة أشخاص من تحت الأنقاض في منطقتي سوق السماكة وشيخ ابو العلا بالموصل القديمة.

وأضافت أن الرفات تعود لأشخاص مجهولي الهوية وهي عبارة عن هيكل عظمية قضى أصحابها إبان الحرب ضد داعش، مشيرة إلى تسليمها الى دائرة الطب العدلي بموجب محضر أصولي.

وكانت الموصل مسرحا لحرب طاحنة على مدى عشرة أشهر في عام ٢٠١٧، انتهت بهزيمة داعش، وتسببت بتدمير أجزاء واسعة من المدينة.

ولا تزال فرق الدفاع المدني تنتشل جثث قتلى الحرب من تحت الأنقاض بين فترة وأخرى، وتعود أغلبها إلى مسلحي داعش.