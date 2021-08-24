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انتشال رفات 4 أشخاص من تحت أنقاض حرب الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-08-24T18:10:04+0000
انتشال رفات 4 أشخاص من تحت أنقاض حرب الموصل

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى، بانتشالها رفات 4 أشخاص مجهولي الهوية من تحت الأنقاض في مدينة الموصل.

وقال مسؤول شعبة العلاقات والإعلام في المديرية المقدم سعد الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الدفاع المدني انتشلت تنتشل 4 جثث مجهولة الهوية عبارة عن هياكل عظمية تعود لأيام تحرير الموصل من داعش".

وأضاف أن الرفات تم انتشالها من منطقة دكة البركة بمدينة الموصل القديمة، مشيرا إلى تسليمها للطب العدلي بمحضر رسمي.

وكانت الموصل مسرحا لحرب طاحنة استمرت عشرة أشهر عام 2017 بين داعش من جهة والقوات العراقية باسناد التحالف الدولي من جهة ثانية.

وتسببت الحرب بتدمير أجزاء واسعة من المدينة وسقوط مبان ومنازل على رؤس القاطنين فيها من المدنيين ومسلحي التنظيم.

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