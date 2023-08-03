انتشال جثث ثلاثة أطفال من نهر دجلة ببغداد والبحث جارٍ عن آخرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بانتشال جثث 3 أطفال قضوا غرقاً في نهر دجلة وسط بغداد، فيما يجري البحث عن جثث أخرى ضمن المكان ذاته.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "قوة امنية انتشلت جثث ثلاثة أطفال قضوا غرقاً في نهر دجلة، ضمن مقتربات الجسر المعلق، وسط العاصمة بغداد، فيما يجري البحث عن جثث أخرى ضمن المنطقة ذاتها حسب المعلومات المتوفرة امنياً".

وأضاف المصدر أن "أسباب الغرق لم تعرف لغاية الآن سواء كانت طبيعية نتيجة السباحة أم أسباب أخرى"، لافتا الى "استمرار التحقيقات بهذا الشأن".