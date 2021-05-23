انتشال جثتي مراهقين قضيا غرقاً وإصابة 5 أشخاص بحادث سير في محافظتين

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الأحد، بانتشال جثتي اثنين من الصبية لقيا مصرعهما غرقا في نهر دجلة جنوب غربي كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة النهرية والغواصين انتشلوا جثتي اثنين من الصبية غرقا في نهر دجلة في قرية "غريب الجريسات" التابعة لناحية العباسي جنوب غربي كركوك".

واوضح، ان "جثتي الضحيتين تم نقلهما للطب العدلي، مشيرا الى أن "احدهما يبلغ من العمر 12 سنة والاخر 14 سنة".

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