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انتشال جثتيّ شابين وإصابة 3 أشخاص بحادثين في الموصل وديالى

Category: أمـن

Date: 2021-04-10T09:22:53+0000
انتشال جثتيّ شابين وإصابة 3 أشخاص بحادثين في الموصل وديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم السبت، بانتشال جثتيّ شابين لقيا مصرعهما غرقاً في نهر دجلة بمدينة الموصل، في ثالث حادثة من نوعها خلال أقل من عشرة أيام، فيما أصيب أب وطفليه بجروح خطرة بحادث سير في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مفارز الشرطة النهرية في الموصل، انتشلت جثتيّ الشابين من نهر دجلة بالقرب من منطقة "حليلة" في الجزء الغربي من مدينة الموصل.

وبين أن الشابين بعمر 18 عاماً وغرقا أثناء ما كانا يسبحان في مياه النهر، مشيرا الى نقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية.

ولفت المصدر الى ان هذه ثالث حادثة غرق خلال اقل من عشرة ايام، حيث يلجأ الكثير من الشباب إلى السباحة في مياه النهر بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

من جانب اخر، ابلغ مصدر امني في ديالى، وكالة شفق نيوز، ان أباً مع اثنين من اطفاله كانوا يستقلون دراجة نارية على طريق الخالص- بعقوبة قرب منطقة "الاسود" وتعرضوا لحادث دهس من قبل مركبة صغيرة.

واضاف ان صاحب المركب والمتسبب بالحادث لاذ بالفرار فيما تم نقل الاب وطفليه الى المستشفى، مشيرا الى ان المصابين بحالة خطرة.

وتشهد ديالى حوادث مرورية يومية بسبب تردي منظومة الطرق ومخالفة قواعد السير المرورية.

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