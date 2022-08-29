انتشال جثتين وإنقاذ غريق من نهر دجلة وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بانتشال جثتين من نهر دجلة أسفل جسري الجادرية والجمهورية، وإنقاذ ثالث من الغرق تحت جسر السنك وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز النجدة النهرية انتشلت جثتين من داخل نهر دجلة أسفل جسري الجادرية والجمهورية، كما أنقذت شخصاً من الغرق اثناء ممارسته السباحة في النهر أسفل جسر السنك".

وفي حادث أمني، أشار المصدر إلى أن "مجهولين أقدموا على رمي رمانة يدوية واطلقوا النار على دار ضمن منطقة العبيدي، شرقي العاصمة دون إصابات"، موضحاً ان "صاحب الدار قدم شكوى ضد اشخاص معروفين لديه".

وفي الشأن الأمني أيضا، لفت المصدر إلى "العثور على سيارة متروكة ضمن مدينة الصدر، شرقي بغداد، وبداخلها على رمانة يدوية من قبل دوريات نجدة الصمود".

وفي بغداد أيضاً، القت دوريات نجدة منطقة حي العامل، القبض على "مبتز الكتروني ساوم مواطنا مادياً مقابل عدم نشر صور عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن منطقة البياع".س