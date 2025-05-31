انتشال جثتين وإصابة منتسب أثناء ملاحقة عصابة في صلاح الدين وذي قار

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية وطبية، يوم السبت، بانتشال جثتين من مياه مشروع سدة سامراء، وإصابة منتسب خلال اشتباك مسلح مع عصابة سرقة، وذلك في حادثين منفصلين بمحافظتي صلاح الدين وذي قار.

وعن حادث انتشال الجثتين، قال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الشرطة النهرية في محافظة صلاح الدين انتشلت جثتين صباح اليوم، بعد عمليات بحث في المنطقة"، موضحاً أن "إحدى الجثتين تعود لشخص كان قد فُقد قبل عدة أيام نتيجة حادث غرق، بينما الجثة الثانية مجهولة الهوية، ولم يتم التعرّف عليها لحد الآن".

وأشار إلى أن الجثتين تم نقلهما إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التشريح والتعرّف على الهوية والتواصل مع ذوي الضحايا.

ولم تصدر الجهات الأمنية حتى ساعة كتابة هذا الخبر بياناً رسمياً بشأن ملابسات غرق الحالتين، أو ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في أي منهما.

وعن حادث ذي قار، كشف مصدر أمني للوكالة، أن "قوة أمنية تابعة لجهاز الاستخبارات تمكنت من اعتقال (سائق تكسي) ينتمي لأفراد عصابة تمارس سرقة المنازل بواسطة إحدى النساء (المتسولات) التي تتأكد من خلو المنزل من ساكنيه في بادئ الأمر تمهيداً لدخول العصابة لغرض سرقته".

وبين المصدر، أن "القوات الأمنية رصدت العصابة عن طريق المراقبة لهذين الشخصين، وبعد عملية مطاردة تم اعتقال المتسولة لكن السائق تمكن من الهروب، لكن استمرت مطاردته حتى تم القبض عليه بعد اشتباك مسلح معه أسفر عن إصابة أحد المنتسبين".

وأكد المصدر، أن "الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة باقي أفراد العصابة لغرض اعتقالهم جميعاً".