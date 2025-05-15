انتشال جثتين من الفرات بالنجف واندلاع حريق في "مريدي" بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، مساء الخميس، بانتشال جثتين من نهر الفرات في النجف، واندلاع حريق في العاصمة بغداد.

وذكر مصدر امني في النجف، لوكالة شفق نيوز، ان "القوات الامنية المختصة تمكنت من انتشال جثتين لشابين في العشرينات من عمرهما من نهر الفرات وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

واضاف ان "التحقيقات الاولية، بينت ان الحادث الأول هو شخص مختطف وتم العثور على جثته مقتول ومرمية في نهر الفرات، بينما الجثة الثانية تعود الى شخص قتل على يد اصدقائه والقي بجثته في النهر".

وعلى صعيد ذي صلة، افاد مصدر امني في بغداد للوكالة، بأن "فرق الدفاع المدني اتجهت لمكافحة حادث حريق اندلع داخل عدد من الاكشاك غير نظامية داخل سوق مريدي في مدينة الصدر شرقي العاصمة".

واضاف ان "الحادث متوسط ولاتوجد اي اصابات بشرية".