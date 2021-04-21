انتشال جثتين وتوقيف العشرات جراء اطلاقهم النّار في عزاء جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الاربعاء، بانتشال جثتين لشخصين قضيا غرقاً في محافظتي ذي قار والديوانية جنوبي العراق.

وقال مصدر في شرطة محافظة ذي قار لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة النهرية انتشلت جثة شاب يبلغ من العمر ٣٢ عاما من نهر الغراف في قضاء الرفاعي".

واضاف أن "القوات الأمنية فتحت تحقيق في الحادث لمعرفة سبب غرق الشخص، هل كان بدوافع الانتحار ام الحادث جنائي بفعل فاعل".

بدوره قال مصدر في شرطة محافظة الديوانية، إن "الشرطة النهرية انتشلت جثة شخص قضى غرقا في نهر الديوانية، وان القوات الأمنية فتحت تحقيق في الحادث لمعرفة سبب غرق الشخص، هل كان بدوافع الانتحار ام الحادث جنائي بفعل فاعل".

وفي سياق منفصل، اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، عن توقيف ٤٣ متهماً بإطلاق العيارات النارية في مجلس عزاء بميسان.

وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان، إن "محكمة تحقيق العمارة قررت توقيف (٤٣) متهما قاموا بإطلاق العيارات النارية في الهواء أثناء مشاركتهم بتشيع احد وجهاء المدينة".

واضاف ان "المتهمين تم توقيفهم وفقا لأحكام القرار رقم 570".