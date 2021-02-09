انتشال جثة وإنقاذ خمسة اخرين من أُسرة حاصرتهم النيران داخل منزل وسط بغداد (صور)

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل منزل في جزيرة الاعراس السياحية في منطقة القادسية وسط بغداد على ضفاف نهر دجلة .

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان اليوم الثلاثاء ان فرقها عملت على "انقاذ العائلة أولاً والسيطرة على النيران ثانياً ،وما ان خمدت النيران حتى عثرت على جثة رجل مسن معاق فارق الحياة متأثرا بنواتج الحريق لتباشر فرق الدفاع المدني انتشال الجثة وتأمين نقلها وتسليمها وفق الإجراءات القانونية المتبعة الى دائرة الطب العدلي .

وطلب الدفاع المدني فتح تحقيق لمعرفة في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر .