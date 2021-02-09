سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انتشال جثة وإنقاذ خمسة اخرين من أُسرة حاصرتهم النيران داخل منزل وسط بغداد (صور)

Category: أمـن

Date: 2021-02-09T07:16:36+0000
انتشال جثة وإنقاذ خمسة اخرين من أُسرة حاصرتهم النيران داخل منزل وسط بغداد (صور)

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل منزل في جزيرة الاعراس السياحية في منطقة القادسية وسط بغداد على ضفاف نهر دجلة .

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان اليوم الثلاثاء ان فرقها عملت على "انقاذ العائلة أولاً والسيطرة على النيران ثانياً ،وما ان خمدت النيران حتى عثرت على جثة رجل مسن معاق فارق الحياة متأثرا بنواتج الحريق لتباشر فرق الدفاع المدني انتشال الجثة وتأمين نقلها وتسليمها وفق الإجراءات القانونية المتبعة الى دائرة الطب العدلي .

وطلب الدفاع المدني فتح تحقيق لمعرفة في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر .

related

صور.. مصرع امرأة مسنة بحريق في منزلها شمالي بغداد

Date: 2021-02-07 14:08:26
صور.. مصرع امرأة مسنة بحريق في منزلها شمالي بغداد

الدفاع المدني يستنفر لإخماد حريق "كبير" في بغداد

Date: 2021-01-21 17:20:34
الدفاع المدني يستنفر لإخماد حريق "كبير" في بغداد

وزارة الدفاع تفصح عن حقيقة حريق اندلع في مبناها

Date: 2019-12-27 16:29:23
وزارة الدفاع تفصح عن حقيقة حريق اندلع في مبناها

اندلاع حريق داخل محطة "النجباء" الفضائية وسط بغداد

Date: 2019-08-15 11:24:39
اندلاع حريق داخل محطة "النجباء" الفضائية وسط بغداد

اندلاع حريق داخل مطار المثنى في بغداد و12 فرقة اطفاء تتوجه لمكافحته

Date: 2020-07-03 16:45:34
اندلاع حريق داخل مطار المثنى في بغداد و12 فرقة اطفاء تتوجه لمكافحته

انفجار يشعل النيران بمحل كبير لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد

Date: 2020-11-01 10:29:16
انفجار يشعل النيران بمحل كبير لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد

اندلاع حريق في مقر وزارة عراقية وسط بغداد

Date: 2020-05-20 00:37:52
اندلاع حريق في مقر وزارة عراقية وسط بغداد

حريق كبير في شورجة بغداد و20 فرقة إطفاء تحاول إخماده

Date: 2020-11-08 20:42:36
حريق كبير في شورجة بغداد و20 فرقة إطفاء تحاول إخماده