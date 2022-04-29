انتشال جثة غريقين في الموصل وديالى وجرحى بشجار مسلح ببغداد

شفق نيوز/ انتشلت مفرزة الغواصين في الموصل، جثة شاب فقط أثره في نهر دجلة قبل 48 ساعة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من المفرزة انتشلت جثة الغريق قصي محمد السبعاوي مواليد ٢٠٠٦ غرق في مياه نهر دجلة بالموصل وبقي البحث عنه لمدة يومين حتى تم العثور عليها اليوم الجمعة، وتسليمها اصوليا الى مركز شرطة سومر.

وفي ديالى تمكنت دوريات النجدة النهرية من انتشال جثة طفل بلغ من العمر 13 سنة من مشروع الماء في منطقة كاطون الرازي، حيث تم تسليم الجثة الى مركز شرطة المفرق حسب الإجراءات القانونية المعمول بها.

وفي بغداد أصيب ثلاثة أشخاص نتيجة مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة الامين الثانية شرقي العاصمة