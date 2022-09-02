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انتشال جثة شاب قضى غرقاً وإنقاذ فتاة من الانتحار في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-09-02T19:27:18+0000
انتشال جثة شاب قضى غرقاً وإنقاذ فتاة من الانتحار في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بانتشال جثة شاب قضى غرقاً وإنقاذ فتاة من الانتحار في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة النهرية انتشلت جثة شاب تولد 2005 توفي غرقا نتيجة السباحة بالقرب من مرسى العطيفية".

وفي السياق، تمكنت دوريات نجدة الزعفرانية ببغداد من إنقاذ فتاة قامت بسكب مادة البنزين على نفسها بقصد الانتحار ضمن ساحة الاورفلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الدورية المرابطة ضمن المنطقة لاحظت الفتاة"، مشيراً إلى أنه "تم إشعار السيطرة المركزية على الفور من قبل آمر الدورية والتوجه لها وإنقاذها قبل حرق نفسها وتسليمها الى مركز الشرطة أصولياً حفاظاً على سلامتها".

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