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انتشال جثة شاب قضى غرقاً شمالي بابل

Category: أمـن

Date: 2021-05-17T16:00:14+0000
انتشال جثة شاب قضى غرقاً شمالي بابل

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الاثنين، عن انتشال جثة شاب قضى غرقاً في نهر شمالي المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن إبلاغاً ورد إلى عمليات شرطة بابل يفيد بغرق شاب في مشروع ماء قضاء المسيب، شمالي بابل، وعلى إثره توجهت مفرزة من غواصي الشرطة النهرية.

وبينت أن مفرزة الغواصين انتشلت جثة الشاب والذي يبلغ من العمر ٢٢ عاماً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مركز الشرطة الواقع ضمن الرقعة الجغرافية.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثرت حوادث الغرق في الأنهر والجداول في عدد من المحافظات العراقية، جراء ارتفاع درجات الحرارة، حيث يلجأ الكثير من الشباب والصبيان إلى الأنهر لقضاء ساعات النهار هرباً من حرارة الطقس ولانقطاع التيار الكهربائي لساعات عدة.

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