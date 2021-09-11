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انتشال جثة سائق شاحنة غربي بغداد واعتقال تاجر مخدرات "خطير" بالنجف

Category: أمـن

Date: 2021-09-11T06:18:18+0000
انتشال جثة سائق شاحنة غربي بغداد واعتقال تاجر مخدرات "خطير" بالنجف

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم السبت انتشال جثة سائق شاحنة سقطت من أعلى جسر غربي العاصمة بغداد، فيما اعتقلت القوات الأمنية في النجف تاجر مخدرات ملاحق منذ عامين.

الدفاع المدني وفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أوضح أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني تعاملت مع حادث سقوط شاحنة هوت فسقطت فاطبقت قمارتها على سائقها في منطقة حي الخضراء غربي بغداد" .

وأضاف أن "فرق الانقاذ استخدمت أجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لقص المعدن وابعاد الحطام حتى تمكنت من تحرير جثة السائق ليتم نقلها وتسليمها أصولياً إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة" .

إلى ذلك، أبلغ مصدر أمني بمحافظة النجف، وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية من الاستخبارات تمكنت بكمين من الاطاحة بتاجر مخدرات في ناحية الحيدرية شمالي المحافظة بعد مطاردة معه استمرت عامين كاملين".

وذكر المصدر، أن "المتهم يعتبر من تجار المخدرات الخطرين بالمحافظة، وعثر بحوزته على قرابة 700 قرص مخدر نوع (أبو الجمل) والمعروف محليا بـ(صفر واحد)"، مؤكداً إحالة المتهم إلى "مركز تحقيق خاص، لإكمال الإجراءات التحقيقية معه".

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