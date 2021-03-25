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انتشال جثة امرأة مجهولة من نهر في ميسان والقبض على متعاطي مخدرات ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-25T09:12:27+0000
انتشال جثة امرأة مجهولة من نهر في ميسان والقبض على متعاطي مخدرات ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في شرطة محافظة ميسان، يوم الخميس، بانتشال جثة لامرأة مجهولة من نهر دجلة؛ فيما ألقت قوة من الشرطة على اثنين من متعاطي المخدرات في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن القوات الأمنية في محافظة ميسان قامت بانتشال جثة امرأة مجهولة الهوية في نهر دجلة.

واضاف المصدر؛ أن القوات الأمنية تجري تحقيق في الحادث لمعرفة هوية المرأة ومعرفة أسباب الحادث هل هو انتحار أم هي جريمة قتل متعمدة.

وفي غضون ذلك؛ ألقت إحدى سيطرات اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية خلال عمليات التفتيش وتدقيق العجلات في منطقة "مدينة الصدر" القبض على اثنين من الأشخاص.

وذكر بيان للشرطة الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه بعد تفتيش عجلتهم والعثور بحوزتهم على مادة الكرستال ومسدس نوع وبلي مع 6 اطلاقات بالإضافة إلى آلة حادة (سكين) تم تسليمهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم.

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