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انتشال ثلاث جثث من نهر دجلة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-07-16T09:35:57+0000
انتشال ثلاث جثث من نهر دجلة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانتشال ثلاث جثث من نهر دجلة أسفل جسرين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية من الشرطة النهرية انتشلت ثلاث جثث من نهر دجلة أسفل جسري الصرافية والجادرية، وسط بغداد، مشيرا الى نقلها لدائرة الطب العدلي وفتحت تحقيق في ملابسات غرقها.

وعلى الصعيد الامني، ذكر المصدر، أن قوة أمنية ألقت القبض على شخص أطلق النار على أحد المواطنين، ما أسفر عن إصابته بجروح وذلك إثر نشوب مشاجرة في منطقة البيجية، ببغداد.

وأوضح المصدر، أن القوة اقتادت المعتقل الى مركز امني لإجراء التحقيقات اللازمة، وضبطت بحوزته سلاح نوع مسدس.

 

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