انتشال ثلاث جثث لأشخاص قضوا غرقا و انتحار أربعيني في ذي قار

شفق نيوز/ سجلت السلطات المحلية بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، عدداً من الحوادث الامنية خلال الساعات الماضية بينها حالة انتحار رميا بالرصاص.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية تمكنت من انتشال جثتين اثنين من نهر الغراف بقضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث كانا يتعلمان السباحة في النهر بسبب ارتفاع درجات الحرارة"، مؤكدا أن "الغريقين طالبا مدرسة".

ولفت المصدر، إلى أنه " تم تسجيل حادث غرق اخر نهر الغراف شمالي ذي قار، لفتى يبلغ من العمر 14 عاماً، حيث تم انتشال جثته وتم طلب الشكوى ضد أصدقائه الذين كانوا بصحبته، وتم اعتقالهم وفق أحكام المادة 411 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".

وفي حادث آخر قال المصدر ان " شخصا في الأربعينات من عمره أقدم على الانتحار رميا بالرصاص، حيث أطلق النار على رأسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله الواقع وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة "، مبينا ان" سبب الحادث هو خلافات عائلية".