انتشار واسع لعناصر داعش في الأنبار واعتقال عنصر بارز بالتنظيم

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في الانبار، يوم الأحد، عن رصد انتشار واسع لعناصر تنظيم داعش في مناطق غربي المحافظة، فيما تمكنت القوات الامنية من اعتقال عنصر بارز في التنظيم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عملية استطلاع جوي في مناطق مختلفة من صحراء الانبار الغربية، كشفت عن وجود انتشار كبير لعناصر تنظيم داعش في مناطق الشامية، والقائم، والرطبة، وحديثة".

وبين انه "تم تحديد مواقع تواجد عناصر تنظيم داعش، ومن المؤمل قصف تلك العناصر او شن عمليات عسكرية للقضاء عليها من خلال القطعات العسكرية".

واشار الى ان "القوات الامنية نصبت كمينا لعنصر بارز من عناصر تنظيم داعش وتمكنت من اعتقاله بعملية نوعية حال تواجده في احدى الاحياء السكنية وسط مدينة الرمادي".

واوضح ان "المعتقل يعد من اهم عناصر الخلايا النائمة للتنظيم في الانبار، وهو متورط بعمليات مهاجمة القوات الامنية والمواطنين ابان سيطرة تنظيم داعش على مناطق مختلفة من مدن المحافظة".