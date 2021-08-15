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انتشار أمني وحالة إنذار في الموصل.. ترقب لمعطيات 48 ساعة المقبلة

Category: أمـن

Date: 2021-08-15T16:32:03+0000
انتشار أمني وحالة إنذار في الموصل.. ترقب لمعطيات 48 ساعة المقبلة

شفق نيوز / شهدت مدينة الموصل، بدءاً من اليوم الأحد، انتشاراً أمنياً واسعاً وحالة إنذار لجميع التشكيلات، استعداداً لوصول مسؤولين رفيعي المستوى إلى محافظة نينوى، خلال 48 ساعة المقبلة.

ووفقاً لمصدر أمني، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن حالة الإنذار والانتشار الأمني داخل مدينة الموصل، جاءت بعد ورود معلومات تفيد بوصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إليها خلال 48 ساعة المقبلة.

وبحسب المصدر، تأتي زيارة الكاظمي إلى الموصل، لغرض وضع حجر الأساس لمشاريع عدة، منها مطار الموصل الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنتظر نينوى بشكل عام، لاسيما بعد إكمال إجراءات الإحالة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في 22 كانون الأول 2020، على إدراج مشروع إعادة إعمار مطار الموصل ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020.

وذكر المصدر، أن "وفداً من مكتب الكاظمي قد وصل اليوم إلى مدينة الموصل، لمتابعة الاستعدادات الأمنية واللوجستية تمهيداً لقدوم الكاظمي إليها".

ولفت إلى وجود "تركيز كبير على تأمين المواقع التي يرجح أن يزورها الكاظمي، إذ نُشرت مرابطات من شرطة سوات في تلك المناطق لتبقى مؤمنة لحين وصول فوج الحماية الخاص بالكاظمي واستلامه مهام تأمين هذه المواقع.

وستتولى بقية الأجهزة الأمنية في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، تأمين الشوارع الرئيسة والعامة وفقاً للمصدر، فيما لم يتضح برنامج الزيارة بشكل أو حتى المواقع الأخرى التي سيزورها الكاظمي.

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