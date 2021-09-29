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انتشار أمني واسع على طريق بنينوى استعداداً لدخول وجبة جديدة من أُسر داعش للعراق

Category: أمـن

Date: 2021-09-29T10:28:48+0000
انتشار أمني واسع على طريق بنينوى استعداداً لدخول وجبة جديدة من أُسر داعش للعراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بإنتشار أمني واسع على طريق الموصل - ربيعة المحاذي للحدود السورية العراقية استعدادا لدخول وجبة جديدة من أُسر تنظيم داعش.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قيادة عمليات غرب نينوى تدخل قطعاتها بانتشار واسع على طول طريق موصل - ربيعة استعدادا لاستقبال وجبة جديدة من أُسر عناصر داعش القادمة من الهول السوري باتجاه مخيم الجدعة الواقع جنوب مدينة الموصل.

وبحسب المصدر فإن القافلة ستدخل الحدود العراقية السورية بعد قليل وستصل الى ربيعة في الثانية من ظهر اليوم.

وتابع المصدر بالقول إن القافلة ستصل مساء اليوم الى مخيم الجدعة.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات التي تحوي أُسراً وأفراد تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا ويقطن فيه أكثر من 60 ألف شخص من مواطنين سوريين وجنسيات أخرى مختلفة. ضمنهم 8256 أُسرةً عراقية، بعدد افراد 30738 شخصاً.

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