انتشار أمني مكثف في بغداد لمنع هجمات "الكاتيوشا"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الاحد، بانتشار أمني مكثف في أماكن انطلاق صواريخ "الكاتيوشا" التي تستهدف مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوات امنية انتشرت في جميع الساحات الفارغة التي تنطلق منها الصواريخ التي تستهدف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي"، مشيراً إلى أن "الانتشار في عموم العاصمة واطرافها".

وأوضح المصدر، أن "القوة الماسكة للمنطقة ستحاسب في حال اي استهداف صاروخي للخضراء او مطار بغداد".

وعادة ما تستهدف هجمات بصواريخ قواعد عسكرية ومحيط مطار بغداد، حيث يتواجد جنوداً من التحالف الدولي، فضلاً عن السفارة الامريكية الكائنة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية.

ويضم مطار بغداد الدولي جزئين مدني وعسكري، وتتواجد قوات أمريكية إلى جانب القوات العراقية في الجزء العسكري من المطار الذي يتعرض لقصف متكرر مؤخراً.