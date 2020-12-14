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انتشار أمني كثيف وسط بغداد بعد تهديد جماعة "مجهولة"

Category: أمـن

Date: 2020-12-14T20:06:03+0000
انتشار أمني كثيف وسط بغداد بعد تهديد جماعة "مجهولة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بانتشار أمني كثيف في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد إثر تهديدات جماعة "مجهولة" باستهداف متاجر بيع المشروبات الكحولية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية شددت إجراءاتها بالقرب من أماكن بيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة تحسبا من وقوع اي طارئ يستهدف تلك المحال".

وأشار إلى "صدور توجيهات من القيادات العليا بفرض هيبة القانون، والانتشار على هذه الاماكن تحسبا من اي طارئ او تفجير يستهدفها".

وتأتي هذه الإجراءات بعد ساعات من تهديد جماعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "أهل المعروف" باستهداف متاجر بيع المشروبات الكحولية وسط بغداد.

وقالت الجماعة في منشور إنها سبق وان استهدفت تلك المتاجر بكثرة، وان انتشار قوات الأمن بكثافة هناك يحول دون مواصلتها لعملياتها.

ودعت تلك الجماعة، القوات الأمنية، إلى الابتعاد عن تلك المتاجر والنوادي الليلية.

وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي قد أجرى مؤخرا جولة ضمن منطقة الكرادة ووجه بمحاسبة واغلاق جميع المحال والنوادي غير المجازة.

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