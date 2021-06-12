انتشار أمني كثيف لحماية مرقد ابو حنيفة في بغداد من دعوات "لتهديمه"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن قوات امنية انتشرت بكثافة في منطقة الاعظمية ببغداد لحماية مرقد "الامام ابو حنيفة" من دعوات للتظاهر تطالب "بتهديمه".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوات مكافحة الشغب انتشرت، ظهر اليوم، وبكثافة حول مرقد الامام ابو حنيفة النعمان بمنطقة الاعظمية في بغداد، وذلك بعد دعوات للتظاهر امام المرقد لغرض تهديمه".

وأوضح المصدر أن "تلك الدعوات برزت منذ يوم امس الجمعة للتظاهر امام المرقد"، مبيناً أن "المعلومات الاستخبارية تفيد بأن المتظاهرين هم من ذات الجماعة التي طالبت بازالة تمثالٍ لأبي جعفر المنصور وكان شعارهم (لامكان الأعداء أهل البيت)".

وكانت القوات الامنية العراقية قد احبطت خلال اليومين الماضيين، محاولات لعشرات المتظاهرين لتهديم تمثال للخليفة العباسي ابو جعفر المنصور بمنطقة المنصور في بغداد.

وبرزت في الاونة الاخيرة هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق من جهات وصفت بأنها "مجهولة"، وقد لاقت رفضاً واضحاً من غالبية العراقيين.