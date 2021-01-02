انتشار أمني كثيف قرب مطار بغداد بسبب "استعراض عسكري"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بانتشار كثيف لقوات الأمن يوم السبت قرب مطار بغداد الدولي بسبب استعراض عسكري مرتقب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات الأمن انتشرت بكثافة في محيط مطار بغداد الدولي بسبب استعراض سيقيمه الحشد الشعبي في موقع اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وأضاف المصدر أن "أمن الحشد الشعبي سيدخل مقتربات المطار في تمام الساعة السادسة بالتوقيت المحلي لإقامة استعراض عسكري هناك".

وكان سليماني والمهندس قد اغتيلا بضربة جوية أمريكية في الثالث من كانون الثاني/يناير 2020 قرب مطار بغداد الدولي.

ومن المقرر إقامة الذكرى السنوية الأولى لاغتيالهما بتظاهرة حاشدة يوم غد الأحد في ساحة التحرير وسط العاصمة.

وتسود أجواء التوتر في البلاد من احتمال شن فصائل مقربة من إيران هجمات انتقامية على السفارة الأمريكية وسط بغداد أو قواتها المنتشرة في عدة قواعد عسكرية عراقية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر إيران من أن أي هجوم انتقامي على قواتها أو مصالحها سيواجه برد صارم.