انتشار أمني كثيف في وسط كركوك (صور)

شفق نيوز/ انتشرت قوات الأمن اليوم الخميس في وسط محافظة كركوك تحسبا من انطلاق تظاهرات.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن قوات أمنية رفقة قوات حفظ النظام انتشرت بالقرب من قلعة كركوك تحسبا من وجود تظاهرات خلال الساعات القادمة ينظمها الكورد اعتراضا على منع تسليم مقرات الحزب الديمقراطي في المحافظة.

وأفاد مصدر في وزارة الدفاع العراقية، في وقت سابق من يوم الخميس، بوصول قائدين رفيعي المستوى إلى محافظة كركوك للإشراف المباشر على الأوضاع الأمنية فيها بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله برفقة قائد القوات البرية الفريق قاسم المحمدي وصلا إلى محافظة كركوك للاشراف على الوضع الأمني فيها.