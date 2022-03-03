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انتشار أمني في الأنبار لمواجهة مخاطر عاصفة ترابية (صور)

Category: أمـن

Date: 2022-03-03T19:31:26+0000
انتشار أمني في الأنبار لمواجهة مخاطر عاصفة ترابية (صور)

شفق نيوز / شهدت مدن الأنبار غربي العراق، مساء الخميس، انتشاراً أمنياً مكثفاً، خاصة في مناطق الشريط الحدودي مع سوريا، وذلك بالتزامن مع وصول العاصفة الترابية إلى المحافظة.

وأبلغ مصدر أمني مسؤول، وكالة شفق نيوز، أن "المناطق الغربية الحدودية في الأنبار (القائم، الرطبة، والرمانة)، شهدت انتشاراً أمنياً واسعاً منذ وصول العاصفة الترابية إليها، وذلك لمنع أي محاولة تسلل من سوريا، إلى الأراضي العراقية".

وأضاف المصدر، أن "قوات من الشرطة والجيش، نفذتا عملية انتشار بالمناطق الصحراوية القريبة من المدن الغربية، لمنع أي خرق أمني متوقع، وذلك نظرا للهجمات المتكررة التي ينفذها تنظيم داعش، خاصة في مثل هذه الأجواء".

من جانبه، ذكر مصدر أمني في شرطة الأنبار، للوكالة، أن "مديرية الشرطة وجهت بتشديد الإجراءات الأمنية في السيطرات الرئيسية ومداخل المدن، في كل من مدن الفلوجة والكرمة والحبانية والرمادي".

وبين المصدر، أن "التعليمات تضمنت التأكد من هويات الواصلين إلى تلك المدن، والتحقق من هدف أولئك القادمين من خارج المحافظة، والذين غالباً ما يقصدون المدينة السياحية، والتي من غير المعقول أن يقصدها أحد في هذه الأجواء المغبرة".

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