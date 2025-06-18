انتشار أمني بمحيط السفارة الالمانية في بغداد بعد دعوات للتظاهر أمامها

شفق نيوز/ فرضت القوات العراقية، اليوم الأربعاء، طوقاً أمنياً حول السفارة الالمانية في العاصمة بغداد بعد دعوات لأنصار فصائل شيعية عراقية للتظاهر، اليوم الأربعاء، تنديداً بالعمليات العسكرية التي تشنها اسرائيل ضد إيران.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن توجيهاً صدر من المراجع الأمنية العليا بتعزيز القطعات لتأمين محيط السفارة الألمانية الواقعة في منطقة المنصور غربي بغداد بعد ورود معلومات في نية جمهور الفصائل التظاهر أمام مقر السفارة عصر اليوم.

وكان أنصار الفصائل الشيعية العراقية قد دعوا في وقت سابق من اليوم من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، الى الخروج بوقفة احتجاجية حاشدة أمام السفارة الالمانية في بغداد للتنديد ببيان مجموعة الدول السبع لدعمها فيه إسرائيل في الصراع الدائر مع إيران.

وعبرت مجموعة الدول السبع، أول أمس الاثنين، عن دعمها لإسرائيل في الدفاع عن نفسها إزاء الهجمات التي تشنها إيران، فيما شددت على أن طهران لا يمكنها أن تمتلك اسلحة نووية، دعت الى احلال السلام والاستقرار في المنطقة.