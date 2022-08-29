سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انتشار لعناصر سرايا السلام بالقرب من المنطقة الخضراء

Category: أمـن

Date: 2022-08-29T16:50:31+0000
انتشار لعناصر سرايا السلام بالقرب من المنطقة الخضراء

شفق نيوز/ افاد مصدر مسؤول في سرايا السلام يوم الاثنين، بانتشار عناصر سرايا السلام الموالية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "الانتشار المسلح لعناصر سرايا السلام في المناطق القريبة من المنطقة الخضراء هدفه تأمين المتظاهرين بعد سقوط عددا من الشهداء والجرحى برصاص مجهول".

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز في وقت سابق من يوم الاثنين، بوفاة أحد المتظاهرين نتيجة إصابته الشديدة، خلال تفريق المحتجين في المنطقة الخضراء.

فيما تم احصاء أكثر من 20 إصابة وحالة اختناق بعضها خطرة خلال تفريق المتظاهرين من مقتربات القصر الحكومي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على أتباعه عدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والمؤسسات الحكومية في عدد من المحافظات الجنوبية، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري ومبان لمؤسسات حكومية عدة، وإعلان النفير العام.

related

الكاظمي يوجه بفتح المنطقة الخضراء بشكل كامل

Date: 2020-10-27 11:16:20
الكاظمي يوجه بفتح المنطقة الخضراء بشكل كامل

إصابة محتجين بإطلاق نار وقنابل دخانية داخل المنطقة الخضراء مع تقدم المتظاهرين

Date: 2022-07-27 15:32:23
إصابة محتجين بإطلاق نار وقنابل دخانية داخل المنطقة الخضراء مع تقدم المتظاهرين

قوات أمنية تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في المنطقة الخضراء

Date: 2022-08-29 13:42:40
قوات أمنية تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في المنطقة الخضراء

استنفار أمني في محيط المنطقة الخضراء ببغداد

Date: 2021-06-25 15:21:21
استنفار أمني في محيط المنطقة الخضراء ببغداد

إحباط هجوم جديد بالصواريخ على المنطقة الخضراء

Date: 2020-08-16 18:16:03
إحباط هجوم جديد بالصواريخ على المنطقة الخضراء

اندلاع النيران في خيام معتصمين قرب المنطقة الخضراء

Date: 2021-11-07 19:56:47
اندلاع النيران في خيام معتصمين قرب المنطقة الخضراء

سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء ببغداد

Date: 2020-08-11 17:48:36
سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء ببغداد

سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد.. فيديو

Date: 2020-11-17 19:40:30
سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد.. فيديو