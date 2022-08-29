انتشار لعناصر سرايا السلام بالقرب من المنطقة الخضراء

شفق نيوز/ افاد مصدر مسؤول في سرايا السلام يوم الاثنين، بانتشار عناصر سرايا السلام الموالية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "الانتشار المسلح لعناصر سرايا السلام في المناطق القريبة من المنطقة الخضراء هدفه تأمين المتظاهرين بعد سقوط عددا من الشهداء والجرحى برصاص مجهول".

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز في وقت سابق من يوم الاثنين، بوفاة أحد المتظاهرين نتيجة إصابته الشديدة، خلال تفريق المحتجين في المنطقة الخضراء.

فيما تم احصاء أكثر من 20 إصابة وحالة اختناق بعضها خطرة خلال تفريق المتظاهرين من مقتربات القصر الحكومي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على أتباعه عدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والمؤسسات الحكومية في عدد من المحافظات الجنوبية، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري ومبان لمؤسسات حكومية عدة، وإعلان النفير العام.