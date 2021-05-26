انتشار لدبابات الجيش العراقي في المنطقة الخضراء والفرقة الخاصة تغلق مداخلها

شفق نيوز / أغلقت الفرقة الخاصة العراقية، يوم الأربعاء، المنطقة الخضراء "شديدة التحصين" بالكامل، فيما نشرت الدبابات التابعة للجيش وأغلقت مداخل المنطقة الواقعة وسط العاصمة بغداد.

وذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "دبابات الجيش العراقي تم تحريكها بالقرب من مداخل ومخارج المنطقة الخضراء، بالاضافة إلى الانتشار الأمني المكثف على الجسر المعلق (مدخل المنطقة الخضراء من جهة الكرادة) وجميع مداخل المنطقة الأخرى".

ويأتي هذا التحرك، بعد انتشار سيارات عسكرية لقوات الحشد الشعبي، داخل المنطقة الخضراء، وسط أجواء متوترة على خلفية اعتقال القيادي في الحشد "قاسم مصلح"، في منطقة الدورة جنوبي بغداد، بتهم تتعلق بفساد مالي وإرهاب، وفق ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وعلى إثر ذلك، صدرت توجيهات عسكرية "تقيد" حركة الارتال الأمنية والعسكرية ببغداد، تضمنت منع دخول جميع الارتال المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي أو أي أرتال أخرى تزيد عن عجلتين عبر السيطرات الخارجية، فضلا عن منع حركة الارتال المسلحة داخل العاصمة، إلا بموافقة "قيادة عمليات بغداد"، وفقا لمصادر أمنية تحدثت للوكالة.

وشُكلت لجنة مشتركة من مؤسسات أمنية وعسكرية للتحقيق في قضية "مصلح" الذي اعتقل من قبل لجنة مكافحة الفساد، برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وفقا لمصدر حكومي، أفاد بذلك لوكالة شفق نيوز.