انتشار قوات خاصة داخل المنطقة الخضراء وأنباء عن اعتقال مسؤولين كبار

شفق نيوز ـ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانتشار قوات أمنية خاصة داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، تزامناً مع أنباء عن تنفيذ عمليات اعتقال طالت مسؤولين سياسيين كباراً وعناصر حمايات متورطة بملفات فساد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات خاصة انتشرت في محيط عدد من المقرات الحساسة داخل المنطقة الخضراء، مع تشديد الإجراءات الأمنية عند بعض المداخل والطرق المؤدية إليها.

وأضاف أن الانتشار الأمني جاء بالتزامن مع معلومات عن عمليات اعتقال تنفذ وفق أوامر قضائية، تستهدف شخصيات ومسؤولين وعناصر حماية وردت أسماؤهم في ملفات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.