انتشار قرب المواقع النفطية في البصرة وتحذير من "إرباك" الوضع الأمني

شفق نيوز/ أفاد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل طالب الفريجي، يوم الجمعة، بوجود انتشار أمني قرب المواقع النفطية في المحافظة وعدّه أمراً طبيعياً.

وقال الفريجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الانتشار الأمني الذي شهدته بعض المواقع النفطية يقع ضمن واجبات الأجهزة الأمنية وهو ما تقرره الاجتماعات الأمنية من قبل القيادات الأمنية في اجتماعاتها الأسبوعية".

وأشار إلى "صدور أوامر سابقة من قبل القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة مشتركة من القوات الامنية لزيارة الشركات النفطية والأمنية الموجودة بالمحافظة، وتدقيق الوثائق الرسمية والموافقات حول العمالة الأجنبية الموجودة في هذه الشركات والتحقق من الإقامات والموافقات الأمنية".

ودعا رئيس اللجنة الأمنية وسائل الاعلام الى "عدم التعاطي او التداول لترويج المعلومات الأمنية الخاطئة التي قد تربك الوضع الامني المستتب الذي تشهده المحافظة".