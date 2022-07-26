انتشار عسكري حول مكتب "السوداني" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بانتشار وحدات من الجيش العراقي حول مكتب مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني في احدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الجيش انتشرت، مساء اليوم، أمام مكتب مرشح الاطار محمد شياع السوداني ضمن منطقة الشعب، شمالي بغداد"، عازيا سبب ذلك الى "تجمع مجموعة من الرافضين لترشيحه، بحسب المعلومات الواردة من القوة المساكة للأرض".

وأمس الاثنين، أعلن الإطار التنسيقي، وبشكل رسمي اختيار السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء، وذلك خلال اجتماع وصفه بأنه عقد"بأجواء إيجابية".

والسوداني من قيادات حزب الدعوة الإسلامية، أدار عدة وزارات في الحكومات المتعاقبة، وتم ترشيحه من قبل نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة.