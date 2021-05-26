انتشار سيارات عسكرية للحشد الشعبي داخل المنطقة الخضراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بانتشار سيارات عسكرية لقوات الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، داخل المنطقة الخضراء، شديدة التحصين في العاصمة بغداد وسط أجواء متوترة على خلفية اعتقال قيادي في الحشد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من العجلات العسكرية لقوات الحشد انتشرت ضمن ساحة المقاتل داخل المنطقة الخضراء".

وأضاف أن "عناصر الحشد أسقطت السياج المحيط بساحة المقاتل داخل الخضراء، لإظهار صور لقادة الحشد في الساحة بينهم أبو مهدي المهندس".

وجرى تعليق صور لقادة الحشد وعلى رأسهم أبو مهدي المهندس في الساحة، إلا أن أمانة بغداد قامت بإحاطة الساحة بسياج من الكتل الكرتونية بغرض الصيانة.

وأظهر مقطع مصور قيام عناصر الحشد بإسقاط السياج.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد مصدر أمني بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء على خلفية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية أغلقت مداخل المنطقة الخضراء، وتسمح بدخول من يحملون الباجات (البطاقات)".

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي خشية إقدام مقاتلي الحشد على اقتحام المنطقة الخضراء وإحداث بلبلة هناك على خلفية اعتقال مصلح.

وشهدت مداخل الخضراء زحاماً مرورياً خانقاً من جهة المطار على خلفية إغلاقها.

والمنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وتضم مقرات الحكومة والبرلمان وبعثات الدولة الأجنبية.

وكانت قوة أمنية خاصة قد اعتقلت مصلح في وقت سابق الاربعاء في منطقة الدورة جنوبي بغداد بتهم تتعلق بفساد مالي وإرهاب، وفق ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مصلح متهم بقتل ناشطين في الحراك الشعبي.

فيما قالت مصادر بالحشد الشعبي ووسائل اعلام مقربة من الحشد انه بأمر من رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق احمد ابو رغيف اعتقلت القوة (مصلح) بسبب إصراره على منع دخول قوات امريكية قادمة من الاراضي السورية وتحاول خلال الساعات القادمة تلفيق قضية جنائية ضده.

ويعتبر مصلح من اهم قيادات الحشد الشعبي وكذلك العتبة الحسينية في كربلاء، وهو كان من المقربين لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.