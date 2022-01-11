انتشار "سرايا السلام" في العمارة على خلفية مقتل "أبو الريش"

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بانتشار مسلحي فصيل "سرايا السلام" التابع للتيار الصدري يوم الثلاثاء في شوارع مدنية العمارة مركز محافظة ميسان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحي سرايا السلام انتشروا في عدة مناطق بمدينة العمارة على خلفية اغتيال القيادي في التيار مسلم ابو الريش".

وأضاف الشهود أن مسلحي السرايا قطعوا شوارع منطقة القطاع في مدينة العمارة.

والأحد، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على جثة (مسلم أبو الريش) القيادي البارز في التيار الصدري في وقت متأخر من ليلة أمس مرمية في مبزل بمنطقة الشيشان وعليها آثار 11 اطلاقة نارية بمناطق متفرقة من الجسد".

و(أبو الريش) المتهم الرئيسي في اغتيال (وسام العلياوي) القيادي في حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي المنشقة عن التيار الصدري، وفقا للمصدر.

وكان العلياوي وشقيقه قد قتلا بهجوم نفذه مجهولون على مقر عصائب اهل الحق في مدينة العمارة خلال أحداث احتجاجات تشرين في العام 2019 .