انتزاع اعترافات متهم قتل 4 أشخاص وحرقهم في محافظة عراقية

شفق نيوز/ أعلن قسم مكافحة الإجرام في محافظة الديوانية، يوم الجمعة، انتزاع اعترافات متهم بقتل ٤ أشخاص وحرقهم في مدينة الفلوجة شرقي محافظة الأنبار.

وذكر القسم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المتهم الذي تمت إحالته من محافظة كربلاء بعد مجابهته بالأدلة والبراهين، اعترف أثناء التحقيق بقيامه إلى جانب عدد من المتهمين الهاربين بقتل ٤ أشخاص في منطقة الجزيرة بمدينة الفلوجة في العام ٢٠٠٦ بإطلاق النار عليهم حينما كانوا في منزلهم ومن ثم حرق المنزل بالكامل".

وبحسب قسم المكافحة، عزا المتهم أسباب قيامه بهذه الجريمة، إلى "خلافات شخصية مابين الطرفين"، وتم تصديق أقواله قضائيا من أجل إحالته إلى المحكمة المختصة حتى ينال جزاءه العادل.