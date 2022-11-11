سیاسة
rss
كوردســتانيات
أمـن
مجتـمع
أخرى
اقتصـاد
عربي ودولي
القسم الفيلي
ريـاضة
منوعـات
فيديو
تقارير وتحليلات
مقـالات
كل الاخبار
انتربول العراق يسترد احد المتهمين بمجزرة سبايكر من لبنان
Category: أمـن
Date: 2022-11-11T12:55:02+0000
انتربول العراق يسترد احد المتهمين بمجزرة سبايكر من لبنان
related
تفاصيل جديدة عن عملية قصف الناقلات على الحدود العراقية – السورية
Date: 2022-11-09 09:47:09
البنتاغون يصدر توضيحاً بشأن نقل قواته من سوريا إلى العراق
Date: 2019-10-20 08:16:45
المانيا تمدد مهمة جيشها في العراق
Date: 2019-09-18 13:05:54
وفاة قائد عسكري واكاديمي في كلية الحرب العراقية بفيروس كورونا
Date: 2020-07-03 15:11:20
البنتاغون يعلن مقتل اثنين من القوات الامريكية في عملية عسكرية بالعراق
Date: 2020-03-09 14:47:23
السلطات تقر بالتصاق لغم بحري "كبير" بناقلة نفط قبالة السواحل العراقية
Date: 2021-01-01 10:00:02
منظمة العفو الدولية تتحدث عن محاولة "شاملة لسحق" الاحتجاجات بالعراق
Date: 2019-12-13 17:42:18
ارتفاع حصيلة التظاهرات بالعراق الى 12 قتيلا و650 جريحا
Date: 2019-10-03 09:28:25
We're sorry but Shafaaq website doesn't work properly without
JavaScript
enabled. Please enable it to continue.