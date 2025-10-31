انتحلا صفة بـ"شركة تنظيف".. اعتقال المتهمين بجريمة الدورة ببغداد (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

تمكنت الأجهزة الأمنية في بغداد، يوم الجمعة، من اعتقال المتهمين بقتل شخص قرب داره ضمن منطقة الدورة جنوبي العاصمة.

وبحسب فيديو لقيادة شرطة بغداد الكرخ ورد لوكالة شفق نيوز فقد ذكر أن "المتهمين الاثنين توجها إلى دار أحد المواطنين مدعين بأنهم يعملون في شركة خدمات تنظيف، وبعد أن استفسر منهم صاحب الدار وشك في أمرهم، نشب خلاف بين الطرفين ليقوم بعدها أحدهما بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى وفاته في الحال أمام منزله".

وكان مصدر بالشرطة المحلية في بغداد أفاد لوكالة شفق نيوز أمس الخميس بمقتل شخص برصاص مسلح مجهول الهوية بالقرب من أحد الدور السكنية ضمن منطقة الدورة.

وأوضح أن الضحية الذي تعرض لإطلاق النار فارق الحياة أثناء نقله الى المستشفى فيما لاذ الجاني بالفرار، مشيراً الى فتح تحقيق بالحادث، وتشكيل فريق عمل بغية القبض على الجاني.